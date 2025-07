Fortaleza x Flamengo, pelo Brasileiro Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Já classificados às quartas de final, Fortaleza e Flamengo fazem confronto nesta quarta-feira (23), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, pela 19ª e última rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20. O Leão do Pici está na sexta posição, com 30 pontos, enquanto o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação, com o mesmo número dos cearenses.

Os times tiveram confirmada a classificação somente na penúltima rodada. O time cearense bateu o América-MG por 1 a 0, em Betim (MG), e chegou aos 30 pontos, mesma pontuação atingida pelos cariocas na segunda (14), com a vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG.