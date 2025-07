Fluminense tem bom retrospecto recente contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Depois do revés para o Flamengo, o Fluminense terá mais um confronto direto no Maracanã e tenta voltar a vencer após a disputa do Mundial de Clubes. Assim, os comandados do técnico Renato Gaúcho medem forças com o Palmeiras, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão.

Nesse sentido, o Tricolor tem um bom retrospecto recente contra o Alviverde na competição. O time tenta reagir, depois de deixar o G6 com as derrotas para o Cruzeiro e o Rubro-Negro, ambas no Rio de Janeiro.