Flamengo ganha mais tempo para vender Wesley à Roma

Flamengo e Roma estão próximos de concretizar a transferência de Wesley, mas a diretoria rubro-negra conseguiu alongar ainda maisas tratativas. Por ora, o clube contará com o lateral-direito nesta quart-feira (23). O camisa 43, afinal, está à disposição de Filipe Luís para a partida contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, em Bragança Paulista.

A Roma aceitou flexibilizar o prazo, mas avisou que não vai esperar muito mais. O presidente do Flamengo, Bap, só aceita liberar Wesley depois de o Flamengo encaminhar a contratação de um lateral-direito. O mandatário se reuniu com o diretor de futebol nesta terça, no Ninho do Urubu. A informação inicial é do “ge”.