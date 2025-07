Flamengo fecha patrocínio, e camisa vai valer mais de R$ 250 milhões

O Flamengo acertou com um novo patrocinador para a camisa. Afinal, o clube fechou um acordo com as empresas HapVida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. A diretoria rubro-negra convocou o Conselho Deliberativo para votar a aprovação dos novos patrocinadores, no próximo dia 30. O valor é mantido em sigilo.

O espaço estava vago há sete meses, quando terminou o contrato com o Mercado Livre. A empresa de comércio eletrônico pagava cerca de R$ 22 milhões por ano pela propriedade. Neste período, o Flamengo exibiu gratuitamente a marca da PixBet, que paga para estampar a marca Flabet no patrocínio master.