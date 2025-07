Flamengo acerta com Saúl Ñiguez e confirma chegada de meia espanhol

Atleta desembarca em solo carioca por volta de 17h45 e no dia seguinte fará exames médicos para assinar contrato no CT George Helal

De olho no mercado para reforçar o elenco, o Flamengo agiu rápido e acertou a contratação de Saúl Ñiguez, meio-campista do Atlético de Madrid. Assim, o jogador chegará ao Rio de Janeiro já nesta terça-feira (22) para assinar contrato de três temporadas com o clube carioca. A informação sobre o tempo do vínculo é do portal “ge”.

De acordo com o clube, o jogador deve chegar à cidade por volta de 17h45 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, porém não haverá atendimento à imprensa. Ele realizará exames médicos na manhã de quarta-feira e, em seguida, se reunirá com o Diretor Técnico de Futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal.