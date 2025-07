Equatoriano deve ser substituto de Theo Hernández no Milan

Após experiências nas principais ligas da Espanha e da Inglaterra, o lateral-esquerdo equatoriano Pervis Estupiñán está perto de agregar o futebol italiano ao seu respeitável currículo. Ao menos, de acordo com informações vindas do continente europeu por meio de fontes como o jornalista Fabrizio Romano.

O Milan, clube que teve Luka Modric como sua movimentação de maior impacto até o momento na janela, viu o titular do lado esquerdo, o francês Theo Hernández, deixar o clube após seis temporadas e rumar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Movimento esse diretamente ligado com a chegada do técnico italiano Simone Inzaghi ao mesmo clube, já que ambos foram rivais constantes quando o treinador dirigiu a Inter de Milão.