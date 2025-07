Duílio nega uso indevido de recursos do Corinthians: ‘Não reconheço’

Ex-presidente do Timão contesta planilha que aponta uso de verba do clube para despesas pessoais e diz que documentos são falsificados / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, manifestou-se publicamente após reportagens apontarem o uso de recursos do clube para pagamentos de itens de uso pessoal durante sua gestão. A denúncia, revelada pelo portal “ge”, traz uma série de lançamentos financeiros suspeitos atribuídos à administração anterior. No balanço está incluso compras de bebidas alcoólicas, cigarros, remédios como tadalafila (usado no tratamento de disfunção erétil) e outros gastos não condizentes com a rotina administrativa de um clube de futebol.

Duílio, no entanto, rechaçou a autenticidade da planilha divulgada e negou envolvimento direto com os gastos mencionados. "Em relação à matéria veiculada pelo portal ge.globo, reafirmo que não reconheço a veracidade da planilha divulgada. Nunca tive acesso direto a esse documento, apenas o vi através de imagens compartilhadas em redes sociais e por terceiros. Durante minha gestão, jamais recebi ou aprovei pagamentos naquele formato, muito menos fui informado sobre os supostos pagamentos que agora tentam vincular a mim", disse o ex-dirigente. A planilha mencionada também inclui registros de pagamentos a pessoas físicas sem detalhamento dos serviços prestados. Sem contar compras feitas em farmácias de Fortaleza no mesmo dia em que o Corinthians atuou pela Copa Sul-Americana. Notas de abastecimento em postos de gasolina emitidas em horários incompatíveis com deslocamentos oficiais também estão na lista. Segundo a apuração do "ge", alguns dos endereços e estabelecimentos listados nem sequer funcionam como comércios nos locais indicados. Ex-presidente do Corinthians afirma que tomará providências legais Diante da gravidade das acusações e do impacto causado pela circulação do conteúdo, Duílio informou que tomará providências legais. Aliás, afirmou que está acionando as autoridades competentes.