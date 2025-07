Do Brasil à Europa: reações e repercussão da chegada de Saúl Ñíguez pelo Flamengo

Meia espanhol desembarcará nesta terça-feira (22) no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar seu vínculo com o Rubro-Negro

A negociação, enaltecida Brasil à Europa afora, não teve custos de taxa de transferência ao Rubro-Negro. Isso porque o espanhol tinha rescindido amigavelmente com os Colchoneros após o fim do empréstimo ao Sevilla. Internamente, o movimento partiu diretamente do executivo José Boto, que conduziu as conversas com o staff do meia.

O Flamengo oficializou, na manhã desta terça-feira (22), a chegada do meia Saúl Ñíguez em uma negociação que ultrapassou barreiras e também surpreendeu a imprensa internacional. Com chegada ao Rio prevista para o final desta tarde, o ex-Atlético de Madrid realizará exames médicos para assinar o contrato de três temporadas com o Rubro-Negro.

O reencontro com Filipe Luís, ex-companheiro do meia, foi um dos fatores decisivos na escolha do Rio de Janeiro como destino. A retomada da dupla, aliás, serviu como base para análise do tradicional AS, da Espanha, quanto à adaptação do espanhol ao futebol sul-americano.

“O meia reencontrará Filipe Luís, seu ex-companheiro no Atlético. O que deve facilitar sua adaptação ao novo ambiente”, dizia um trecho da reportagem.

Escolha pelo Flamengo frustra turcos

Previamente ao acerto com os cariocas, porém, Saúl analisava uma proposta oficial do Trabzonspor, da Turquia. Não à toa o diário espanhol La Razón noticiou a contratação rubro-negra como “o clube que fez Ñíguez recusar os turcos mesmo diante cifras superiores”. O jornal ainda destacou o projeto esportivo e o peso da camisa para o desfecho positivo.

Outros jornais seguiram pelo mesmo tom surpreso com o negócio e a potência rubro-negra no cenário sul-americano. O espanhol chega como segundo reforço carioca na janela, visto que Jorginho desembarcou no Ninho do Urubu para o Mundial de Clubes.