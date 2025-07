De la Cruz se manifesta após vazamento de mensagem de médico do Flamengo

Uruguaio, que não enfrenta o Bragantino, não gostou das declarações de José Luiz Runco, chefe do departamento médico do Rubro-Negro

Runco criticou a compra de De la Cruz, ainda na gestão anterior, por conta de uma lesão crônica que o meia tem no joelho direito. O uruguaio, aliás, ficará fora da partida do Flamengo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

O volante De la Cruz se pronunciou brevemente após o vazamento da mensagem do chefe do departamento médico do Flamengo , José Luiz Runco, nesta terça-feira (22). Além do próprio jogador, Arrascaeta também publicou uma foto defendendo o compatriota da declaração de Runco.

Em 2024, seu primeiro ano no Rubro-Negro, ele disputou mais de 3.000 minutos. O uruguaio, aliás, disputou 61 partidas, sendo 54 como titular pelo Flamengo.

Em 2025, De la Cruz disputou 20 partidas, com uma sequência de oito partidas consecutivas como titular. Em muitas destas, ele foi substituído ou entrou no segundo tempo e acumula até aqui 1.328 minutos. Isso, assim, representa média de 66 minutos por jogo.

A resposta do uruguaio veio poucas horas depois. Ainda que sem citar o nome do doutor, ou o Flamengo, a referência a situação fica clara.

Staff de De la Cruz vê quebra de ética de Runco

Os empresários do jogador ficaram incomodados pela exposição e entendem que foi uma quebra de ética médica por parte de Runco. Por isso, estudam tomar medidas legais. Antes, procurarão o rubro-negro para entender se a opinião do médico é algo isolado ou se o clube compartilha da mesma. A informação é do Extra.

Contratado do River Plate no final de 2023 por R$ 102 milhões, o uruguaio tem 61 partidas pelo Flamengo, com três gols e seis assistências. Entre março e maio, ele chegou a engrenar oito participações seguidas como titular, além de ter entrado em campo pela seleção uruguaia.