Cucurella recorda caos com Trump no pódio do Mundial de Clubes: ‘Estava com medo’

Titular do Chelsea relembrou, em tom bem-humorado, sobre a quebra de protocolo devido à postura do presidente dos EUA na premiação do torneio / Crédito: Jogada 10

Agora mais calmo, Marc Cucurella revelou ter se sentido desconcertado e ‘temeroso’ com a postura de Donald Trump na premiação da Copa do Mundo de Clubes. O lateral disse que o elenco ficou surpreendido com a permanência do presidente dos Estados Unidos para o momento de erguer o troféu, já que todos aguardavam sua saída para prosseguir a celebração. “Estávamos todos esperando que ele fosse embora, mas o cara não queria sair”, contou. O lateral, ainda em tom bem-humorado, disse ter ficado sem reação: “Levantem, eu fico aqui mesmo e tal. Estava com medo. Não sabia o que fazer… Uma daquelas histórias que você sabe que vai lembrar para sempre”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda segundo o relato, a postura de Trump resultou em uma quebra de protocolo da Fifa. Isso porque os jogadores receberam instruções para não tocar na taça até que o presidente deixasse o pódio, porém houve o descumprimento devido à permanência do mesmo. Gianni Infantino, presidente da entidade, insistiu para que Donald deixasse o local. A atitude incomum não apenas desconcertou os atletas como também constrangeu o capitão Reece James. Instantes antes de levantar o troféu, o atleta questionou se Trump deixaria o local. O presidente sinalizou para o jogador prosseguir com o protocolo, mas não deu uma resposta objetiva. Donald Trump desvia o foco da final O presidente dos EUA dividiu o palco com figuras como Todd Boehly, dono do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, mandatário do PSG, durante a cerimônia final. Diante de torcedores, acenou para o público, recebeu aplausos e vaias, e guardou uma medalha que recebeu como lembrança da organização do torneio. O comportamento, rapidamente compartilhado nas redes sociais, gerou reações diversas. A cena inusitada virou tema central dos primeiros dias entre torcedores e jornalistas, que destacaram a postura improvisada do político. Cucurella, ao comentar o episódio, admitiu que não sabia como reagir: “Eu estava me cagando de medo”, brincou.