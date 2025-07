Cruzeiro empresta de defensor revelação da Copinha ao futebol europeu

A diretoria do Cruzeiro vai receber aproximadamente R$ 1 milhão (150 mil euros) pelo empréstimo de uma temporada do zagueiro Pedrão ao Pafos, do Chipre. O jogador já foi apresentado ao novo clube e agora integra o elenco da equipe.

Desse modo, na opção de compra, o Pafos precisará pagar cerca de 2 milhões de euros (mais de R$ 12 milhões) ao fim do empréstimo. Pedrão estava no Avaí, rescindiu o contrato com o clube catarinense e aceitou a proposta do time cipriota. Não é a primeira vez que Cruzeiro e Pafos negociam; em 2023, os clubes fecharam acordo pelo atacante Matheus Davó. Ainda na fase preliminar da Champions League, o Pafos enfrentará o Maccabi Tel Aviv, de Israel, na Champions League.