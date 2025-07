Corinthians denuncia canto homofóbico de torcedores do São Paulo

Árbitro Anderson Daronco não registrou episódio na súmula. Timão viveu caso parecido, com o mesmo rival, em 2023 / Crédito: Jogada 10

O Corinthians protocolou um ofício endereçado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e à Federação Paulista de Futebol (FPF) denunciando cânticos homofóbicos entoados por torcedores do São Paulo. O episódio aconteceu durante o clássico do último sábado, no Morumbis, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu o jogo por 2 a 0.

O documento foi assinado pelo presidente interino Osmar Stabile e pelo superintendente de Negócios Jurídicos do clube, Leonardo Pantaleão. Nele, o clube alvinegro alega que os cânticos ocorreram no fim do segundo tempo e continham referências de cunho homofóbico direcionadas a ex-jogadores corintianos, como Ronaldo, Emerson Sheik e Vampeta. Assim, a diretoria do Corinthians demonstrou insatisfação com a ausência de registro da ocorrência na súmula da partida, redigida pelo árbitro Anderson Daronco. Após o apito final, o juiz afirmou a jornalistas que não ouviu os cânticos durante a partida. No ofício, o clube cobra providências das entidades responsáveis "O Corinthians, por meio deste ofício, encaminha o presente expediente a fim de que a conduta infratora praticada pelos torcedores da equipe mandante possa ser devidamente registrada visando a responsabilização pelos atos transgressores", diz o documento.