Com Wesley, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Bragantino

Lateral, que tem negociação avançada com a Roma, está à disposição do técnico rubro-negro, Filipe Luís, para duelo pelo Brasileirão

Além disso, o comandante contará com o retorno de Bruno Henrique. Afinal, o atacante ficou de fora do Fla-Flu, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Flamengo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista , pela 16ª rodada do Brasileirão. Assim, o técnico Filipe Luís contará com Wesley, que tem negociação avançada para deixar o clube carioca e defender a Roma, da Itália.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, ele não poderá contar com os lesionados Danilo, Plata, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar. Nesse sentido, entre os desfalques, a novidade é Allan, que ficará de fora por um controle de carga devido a fascite plantar no pé direito.

O treinador contará com atletas do sub-20 para a viagem. Entre eles, estão o lateral direito Daniel Sales, os meias Guilherme e João Alves, além de Wallace Yan, figura frequente entre os relacionados.

Por fim, no momento, o Flamengo soma 30 pontos e ocupa a segunda colocação, com três atrás da Raposa. No entanto, a equipe carioca tem um jogo a menos em virtude da disputa do Mundial de Clubes.