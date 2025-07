Chegada de Saul ao Flamengo ameaça domínio do ‘Bolo do Arrasca’

Prestes a assinar um contrato de três anos com o Flamengo, Saúl Ñíguez já tem ao menos um assunto em comum com um dos nomes de maior peso do atual elenco, Giorgian De Arrascaeta. Isso porque, apesar de atuarem com propostas e público alvo distinto, ambos possuem empreendimentos no segmento da confeitaria. A do uruguaio, aliás, já é famosa entre torcedores.

Vegano convicto e entusiasta da alimentação natural, o meia atua como sócio da marca POSDATA — especializada em doces sem glúten, açúcar ou ingredientes de origem animal. O empreendimento, criado por Paula Sobreviela em 2019, alcançou notoriedade após receber o prêmio ‘The Best Digital Restaurant Virtual’ e passou a contar com o jogador no quadro societário a partir de 2024.