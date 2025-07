Brasil goleia Paraguai e já está na semifinal da Copa América feminina

Com o 4 a 1, a Seleção segue com 100% e chega aos nove pontos. De quebra, garante de forma antecipada uma das vagas do Grupo B à semi

O Brasil confirmou o seu favoritismo e venceu o Paraguai por 3 a 1 na noite desta terça-feira, pela 4ª rodada da Copa América Feminina. O jogo no Estádio Chillogallo, em Quito (o Equador é sede da competição), teve em Yasmin o destaque brazuca. A lateral-esquerda fez dois gols praticamente idênticos. Afinal, cobrou duas faltas fechadas pela direita, no primeiro tempo, que morreram direto na rede. Amanda Gutierrez fez o outro gol. Para o Paraguai, o tento foi da maior revelação do futebol feminino em 2025: a atacante Claudia Martínez. Com menos de 17 anos, fez belo gol — o seu quinto na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Regulamento

Vale lembrar que esta edição da Copa América conta com dois grupos de cinco equipes. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente para a semifinal. O campeão e o vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de 2028. Mas os times que terminarem em terceiro, quarto e quinto lugares disputarão os Jogos Pan-Americanos de 2027, no Peru. Porém, caso o Peru fique entre os cinco primeiros, o sexto colocado geral também se classificará para o Pan.

Yasmin e seus dois ‘gols gêmeos identicos’

O Brasil impôs sua maior técnica durante todo o primeiro tempo. Com três zagueiras e as laterais-alas Luany e Yasmin, o time sufocou a intermediária das rivais e conseguiu abrir boa vantagem de 2 a 0 nos 45 minutos iniciais, em dois lances idênticos com Yasmin. Aos 26 minutos: falta pela direita. A lateral-esquerda cobrou fechado. A bola passou por todas as jogadoras e entrou no canto direito da goleira Belotto. Aos 38, repeteco. Falta pela direita. Yasmin cobrou fechado e, repeteco: a bola passou por todas as jogadoras e morreu no cantinho direito da goleira Belotto. Gol gêmeo.

Brasil chega à goleada

No segundo tempo, o Paraguai chegou a ter um lance de perigo aos dois minutos. A atacante Claudia Martínez, joia de 17 anos, bateu forte de fora da área para defesa sensacional de Lorena. Mas as paraguaias ficaram com dez logo aos 4 minutos: Arrieta, que já tinha amarelo, fez falta e levou o vermelho. Em cima, o Brasil buscava jogadas com Marta. Mas foi Amanda Gutierrez quem mandou para a rede, com um chute seco no canto direito de Belotto, aos 14.

Aos 19 anos, Claudia Martínez é extra-classe, mesmo tão jovem. A paraguaia aproveitou um passe no fogo de Mariza para Isa Haas, ganhou da zagueira e bateu na saída de Lorena, fazendo p gol de sua seleção e seu quinto na competição (em três jogos).