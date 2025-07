Atlético de Madrid acerta contratação de Marc Pubill e reforça aposta em jovens

Lateral de 22 anos chega do Almería por 16 milhões de euros; clube superou concorrência de Milan, Barcelona e Wolverhampton

O Atlético de Madrid segue ativo nesta janela de transferências e aposta firme em jovens talentos. Após acertar com Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada (ex-Botafogo) e Matteo Ruggeri, além de negociar com Renato Veiga, o clube anunciou nesta terça-feira (22) um acordo com o Almería para contratar o lateral-direito Marc Pubill.

