Artista reúne de rivais do Liverpool a japoneses em homenagem a Diogo Jota

“Obviamente, muitos adeptos do Liverpool doaram, mas também fãs do Everton e do Manchester United. O que mostra o alcance do jogador e o quão respeitado ele era”, declarou o artista à BBC.

Reações cruzam fronteiras

Curtis destacou que as doações chegaram até de países distantes, como Japão e Estados Unidos. Para ele, isso revela a dimensão humana do jogador. “Dá uma ideia de como era o Jota, uma pessoa que tocou pessoas além do futebol”, afirmou. O artista estava visivelmente emocionado com a adesão espontânea dos fãs ao redor do mundo.

No mural, além da imagem do jogador com a camisa da seleção portuguesa e do Liverpool, a pintura exibe o número 20 — aposentado pelo clube em homenagem ao atleta. A arte ainda conta com a tradicional frase entoada nas arquibancadas: “He’s a lad from Portugal, better than Figo, don’t you know. Oh, his name is Diogo”.