Aprovada? Torcedores do Flamengo divergem em sugestão de música para Saúl

O Flamengo tem um novo reforço: Saúl Ñiguez. E o jogador que ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube carioca – faltam exames médicos, já tem música da torcida rubro-negra.

Dessa forma, o jornalista Bruno Magalhães, durante uma live com o outro comunicador Gabriel Simões, mostrou um vídeo em que torcedores cantam a música que pode vir a virar do jogador – vai depender da aprovação do resto da torcida.