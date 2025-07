Vivíssimos! Gabigol e Rafaella Santos ‘reassumem’ publicamente e encerram rumores

Eleito melhor da partida, Gabriel Barbosa teve papel crucial na permanência do Cruzeiro na liderança do Campeonato Brasileiro

Rafaella não fugiu à declaração e compartilhou o storie com a legenda “Us (Nós)”, acompanhada de emoji de coração. A troca de afetos entre o casal pôs fim aos rumores recentes, que indicavam para um novo término entre eles. Isso porque internautas notaram que o atacante havia apagado registros dos dois em seu feed do Instagram.

Gabigol escolheu uma noite particularmente simbólica para por fim aos rumores mais recentes sobre sua vida amorosa. Autor de dois gols da goleada do Cruzeiro sobre o Juventude, que garantiu liderança aos mineiros, Gabriel dedicou um de seus tentos à Rafaella Santos, sua namorada e irmã de Neymar. O atacante formou um coração com as mãos e, em seguida, marcou a amada no registro da comemoração.

Veículos especializados chegaram a noticiar um possível novo rompimento, dentre outros que tiveram na década de relacionamento. Entretanto, o gesto no gramado e a interação nas redes dissiparam qualquer incerteza quanto ao namoro — reatado discretamente no final do ano passado.

As idas e vindas de Gabigol e Rafaella

Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só se assumiram em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima. A segunda tentativa definitiva ocorreu no início da trajetória de Gabriel no Flamengo, em 2019. Eles estavam juntos em boa parte da campanha dos títulos da Libertadores da América e do Brasileirão daquela temporada. O casal, porém, se separou na virada para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabi e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentavam manter o relacionamento em off, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano passado, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

Rumores de separação Além das fotos — apagadas ou arquivadas —, os boatos de crise se intensificaram no aniversário de Rafaella Santos. Isso porque o atacante não compareceu ao evento, em um período sem compromissos com o Cruzeiro. O casal, que estava mais ativo nas redes e aparecendo juntos constantemente, também deixou de trocar interações.