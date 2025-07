Virgínia executa ‘operação de bastidor’ para ir à festa de Vini Jr e esquenta rumores

Acontece que o esforço para manter discrição acabou surtindo efeito contrário: movimentou redes sociais. Manter-se disfarçada em meio à ‘missão’ para ir ao evento atraiu ainda mais especulações e reacendeu rumores de um possível affair com o jogador do Real Madrid.

Virgínia Fonseca executou uma verdadeira operação de bastidores para prestigiar a comemoração de aniversário de Vini Jr., realizada no último sábado (19) e domingo (20), em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem divulgar planos de viagem e mantendo a aparência de rotina comum, a influenciadora deixou Goiânia na madrugada, usou pijama como disfarce e embarcou em um jatinho rumo ao evento.

A movimentação da influencer começou ainda na noite de sábado, por volta das 21h. Fonseca publicou um vídeo em que aparecia pronta para dormir, mas, poucas horas depois, embarcou para o Rio junto à amiga Duda Freire. Na Cidade Maravilhosa, seguiram rumo ao Sítio Lajedo para festa do astro do Real Madrid.

Ambas evitaram aparições públicas durante o trajeto, a fim de evitar fofoca ou rumores. Nada disso, porém, evitou que pessoas próximas ao círculo dos anfitriões confirmassem a presença da dupla no local pouco depois da meia-noite.

Virgínia apresenta sinais de cansaço

A influencer só reapareceu nas redes sociais durante a live de sua marca, We Pink, para anunciar promoções e vendas. Transmitida na hora do almoço, Fonseca apareceu nitidamente abatida, com sinais de cansaço físico e mental. A própria, segundo veículos de entretenimento, chegou a cogitar o cancelamento da transmissão por conta do atraso.

Os sinais de cansaço, aliados ao possível cancelamento, reforçaram as especulações de que a influencer esteve mesmo presente no evento do jogador. Nos últimos dias, perfis dedicados à vida dos famosos resgataram movimentações e postagens que indicariam uma reaproximação entre a empresária e Vini.