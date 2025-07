Vini Jr. aproveita influência e reúne nomes como Travis Scott em campanha de seu clube

Eduardo Camavinga, companheiro do brasileiro no Real Madrid, também esteve entre os convidados para ação da equipe portuguesa

Vini Jr. decidiu usar de sua influência para dar uma nova dimensão à valorização da camisa do Alverca, clube do qual se tornou sócio em 2023. Isso porque o brasileiro escolheu ‘apenas’ Eduardo Camavinga, Travis Scott e Chase B. para campanha promocional do uniforme da equipe portuguesa para temporada. Divulgados no último domingo (20), os registros foram divulgados nas redes sociais dos convidados e do atacante do Real Madrid.

Recém-promovido à elite do futebol português, o Alverca encontrou no brasileiro o catalisador ideal para reposicionar sua imagem no cenário esportivo. E o atacante, coproprietário do clube, retribuiu a confiança articulando a presença de grandes nomes do esporte e da música. Recordista do Spotify, Travis Scott participou da ação antes mesmo de comparecer ao Brasil para se apresentar no aniversário de Vinicius.