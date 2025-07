Vídeo! Reação de Filipe Luís em gol de Pedro dão ‘novo tom’ à polêmica no Flamengo

O gol que decidiu o clássico entre Flamengo e Fluminense, na noite do último domingo (20), teve um impacto para além das quatro linhas. Isso porque o tento de Pedro, somado à reação de enorme euforia de Filipe Luís, trouxe expectativa de ares mais plácidos no Ninho do Urubu. Ou pelo menos foi o que a predominância da torcida rubro-negra interpretou dos registros do momento.

Dois jogos depois, e Filipe Luís esperou o minuto 73 para voltar a contar com Pedro em campo. O atacante, então, precisou de menos de dez para fazer aquilo que sabe de melhor: gol. Celulares se voltaram ao técnico no mesmo instante em que a bola beijou a rede e o flagraram correndo sozinho pela lateral, dando pulinhos no ar e, por fim, abraçando integrantes da comissão.