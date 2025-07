Terrabolistas discutem idolatria de Luciano no São Paulo

Camisa 10 marcou dois gols no clássico contra o Corinthians e reforçou papel de referência e liderança no Tricolor

Tinha que ser dele. Era Luciano quem precisava fazer os gols do São Paulo contra o Corinthians, no último sábado (19/7), na vitória que parece ter reconectado torcida e jogadores num momento conturbado da temporada, com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro batendo na porta em meio a retorno de Hernán Crespo ao clube, reunião com torcida organizada no CT e seca de bons resultados.

No podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (21/4), o jornalista Breno Ávila comentou sobre a atuação do camisa 10 no Majestoso. Além disso, levantou a questão da idolatria do atacante no São Paulo.