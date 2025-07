Tapia exalta São Paulo em apresentação: ‘Gigante da América do Sul’

O atacante Gonzalo Tapia foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta segunda-feira (21), no CT da Barra Funda. Apesar da formalização recente, o chileno de 23 anos já teve um primeiro contato com a torcida. Afinal, no último sábado, ele estreou com a camisa Tricolor entrando no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no Morumbis.

Emprestado pelo River Plate, da Argentina, Tapia chega como indicação do técnico Hernán Crespo, com quem já havia trabalhado. Em sua primeira entrevista como jogador do São Paulo, o atacante destacou a versatilidade como uma de suas principais características ofensivas.

Conversa com Galoppo antes de fechar com o São Paulo

Demonstrando conhecimento sobre o clube, o atacante contou ter buscado referências com Giuliano Galoppo, ex-jogador do São Paulo e seu colega no River Plate. Mas, segundo ele, o prestígio do Tricolor já falava por si.

“Eu tive uma conversa com Galoppo no River, ele me falou maravilhas do clube, mas no fim das contas isso nem era necessário. O São Paulo é um clube gigante no Brasil e na América do Sul, e eu nem precisava perguntar sobre o clube. Vir para uma equipe grande do Brasil, que briga por tudo, sempre estará na disputa dos campeonatos. O projeto do clube e do treinador… então estou muito feliz por estar aqui.”

