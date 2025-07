STJD suspende multa de Dudu, mas mantém o gancho de cinco jogos

A punição original do atacante foi definida na última sexta-feira (18). Naquela ocasião, Dudu foi suspenso por seis jogos e multado em R$ 90 mil. Ele, inclusive, já cumpriu a primeira partida automática do gancho. O jogador ficou de fora do jogo contra o Palmeiras no último domingo (20), em São Paulo.

O atacante Dudu, do Atlético-MG, obteve uma vitória apenas parcial no STJD. O tribunal concedeu um efeito suspensivo para o jogador, nesta segunda-feira (21). A decisão, contudo, vale somente para a multa de R$ 90 mil aplicada ao atleta. A suspensão de seis jogos, no entanto, foi mantida por enquanto. O jogador, portanto, segue como um importante desfalque nas competições nacionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa do jogador, contudo, ainda busca a liberação para que ele possa jogar. Um novo pedido de reconsideração será feito em breve ao tribunal. O objetivo é que ele possa atuar enquanto aguarda o julgamento de seu recurso. O julgamento final no Pleno do STJD, aliás, ainda não tem data para acontecer.

A suspensão, de fato, afeta apenas os jogos organizados pela CBF. Por isso, Dudu está liberado para o duelo da Copa Sul-Americana. Ele poderá enfrentar o Bucaramanga, na próxima quinta-feira (24). No entanto, ele perderá a importante sequência de jogos contra o Flamengo, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil.

O caso, em resumo, é mais um capítulo da longa briga entre Dudu e Leila Pereira. O atrito começou após a saída conturbada do jogador do Palmeiras no ano passado. A troca de farpas públicas, por fim, resultou em diversas ações judiciais. Além do caso no STJD, a briga também corre na Justiça Cível e na esfera criminal.