Será que dá? Veja últimas goleadas do Vasco por quatro gols ou mais

Missão difícil, certo? O Jogada10 , então, levantou quais foram as últimas dez vezes que o Vasco conseguiu aplicar tais resultados. O placar de 4 a 0, afinal, é o mais comum, ocorrendo em sete destas partidas. Foram, além disso, dois 5 a 1 e, por fim, um 5 a 0. Relembre com o J10 !

Após voltar de Quito, no Equador, com um sonoro 4 a 0 para o Independiente del Valle, na última terça-feira (15/7), o Vasco se complicou na Sul-Americana. Dessa forma, precisará de pelo menos um resultado igual nesta terça (22/7), em São Januário, para seguir sonhando com vaga nas oitavas de final da competição. Uma goleada por quatro gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por cinco ou mais garante a vaga para o Cruz-Maltino.

No começo da temporada, o time atropelou o Resende (também no Caldeirão) por 5 a 0, pelo Carioca. Depois, amassou o Trem (AP) por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília (DF), em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Esta partida marcou, aliás, o último gol de Nenê pelo Vasco. Ainda em 2023, um 5 a 1 contra o Coritiba, em São Januário, no retorno da torcida ao estádio após três meses de fechamento por parte do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

A mais recente delas ocorreu na temporada passada. Foi em São Januário, palco do duelo desta terça, contra a Portuguesa, pela 11ª rodada da Taça Guanabara 2024. Na ocasião, Payet deitou e rolou, participando dos quatro gols em um show do Vasco diante seu torcedor. Antes, foram três goleadas em 2023.

Goleadas internacionais

Voltando ainda mais no tempo, houve um 4 a 0 em 2022, novamente no Caldeirão, contra o CRB, pela Série B. Andrey Santos, com dois gols, foi o nome da goleada. Antes disso, eram quatro anos sem uma vitória deste tamanho para o Gigante da Colina. Foram duas pela Libertadores de 2018: 4 a 0 contra Universidad Concepción (CHL) – este, no Chile – e Jorge Wilstermann (BOL) – em São Januário – nas fases preliminares do torneio.

Em 2016, Nenê faltou fazer chover no Castelão, em São Luís (MA), na estreia da Série B, com o Vasco fazendo 4 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, com três gols do “Garotchinho”. Mais um ano para trás, uma goleada por 5 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em São Januário, pelo Carioca, na estreia de Dagoberto – que marcou nesta partida seu único gol com a Cruz de Malta.

Encerrando, um 4 a 0 em cima do Duque de Caxias, também pelo Carioca, mas em 2014. Este jogo ficou marcado, ao menos informalmente (segundo a Ferj), pelo gol mais rápido da História do Campeonato Carioca, marcado por Reginaldo logo aos 7 segundos de jogo, em São Januário.