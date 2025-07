Renato se estranha com repórter e esclarece situação de Ganso: ‘Importante para o grupo’

Treinador não gosta de pergunta sobre camisa 10 do Fluminense e ressalta que não houve qualquer problema entre eles no Mundial

Após o revés para o Flamengo por 1 a 0, o técnico Renato Gaúcho não gostou de uma pergunta do jornalista Raffael Siqueira, do Jornada 1902, sobre a ausência de Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Assim, o comandante tricolor fez questão de esclarecer que não teve qualquer problema com o camisa 10 durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Além disso, o treinador destacou que o meio-campista seria titular diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (16), no Maracanã, mas ficou de fora em virtude de um edema muscular na coxa direita no treino. Vale lembrar que o meia só participou do jogo contra o Ulsan HD no torneio da Fifa, ainda na fase de grupos.