Presidente do Corinthians garante Dorival no cargo, mas alerta: ‘Futebol é resultado’

Osmar Stabile comentou a situação do treinador após nova derrota e minimizou episódio com Memphis Depay / Crédito: Jogada 10

Apesar da fase instável dentro de campo, o técnico Dorival Júnior está mantido no comando do Corinthians. A garantia foi dada neste domingo (21) pelo presidente interino Osmar Stabile, em entrevista ao ”ge”. O mandatário reforçou a confiança no trabalho do treinador e do diretor executivo Fabinho Soldado, mesmo com a pressão crescente após mais uma derrota no clássico contra o São Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde a volta do Campeonato Brasileiro após a pausa para o Mundial de Clubes, o Corinthians disputou três jogos e perdeu dois, sendo superado por RB Bragantino e São Paulo. O desempenho aumenta a tensão nos bastidores, mas por ora, a diretoria mantém o respaldo ao trabalho iniciado no fim de abril, que soma 14 partidas, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 52%. “O Dorival está garantido. Assim como está garantido o (diretor executivo de futebol) Fabinho Soldado. Mas não dá para prever o futuro. Futebol é resultado, eu não posso dizer o que vai acontecer daqui para frente.”, afirmou Stabile. O dirigente ocupa o cargo interinamente enquanto o clube aguarda a assembleia geral marcada para 9 de agosto, que pode definir o futuro de Augusto Melo, afastado temporariamente após o início do processo de impeachment. “Estou como interino até dia 9, mas observando tudo o que está acontecendo. O clube não está largado, temos que confiar nas pessoas que estão nos cargos e acompanhar de perto. O presidente está aqui para resolver, eu tenho que presidir. O presidente não joga futebol, mas tem que ver o resultado, precisamos chegar em bons resultados”, completou.

Memphis Depay e reforços em pauta no Corinthians Outro tema abordado por Stabile foi a postura de Memphis Depay no clássico. Substituído no intervalo, o atacante holandês não retornou ao banco de reservas no segundo tempo e permaneceu no vestiário. O episódio gerou polêmica entre torcedores, mas o presidente minimizou. “Segundo a tradição do futebol europeu, os jogadores não têm essa preocupação de ficar no banco. A preocupação era ele estar no fechamento do vestiário após o jogo, com todos os jogadores, e isso aconteceu.” Sobre reforços, Stabile ressaltou que o clube está ativo no mercado, mas seguirá com cautela, respeitando os limites orçamentários.

“Nós estamos com a janela aberta, e a gente está trabalhando sim dentro das possibilidades do Corinthians. Quando disseram que tinha planejamento, eu falei ‘então está bom.’ Mas aí me disseram que não tinha dinheiro. Quando faz planejamento, tem que disponibilizar recurso, que é o principal. Por exemplo: eu planejo comprar uma casa, mas como compro sem dinheiro? O recurso está sendo disponibilizado para fazer contratações, mas nenhuma loucura será feita nesse momento.” Gestão e reconstrução Crítico à situação encontrada ao assumir o cargo, o presidente interino afirma estar reestruturando o clube e aposta em uma retomada gradual da estabilidade. “O Corinthians vive um momento difícil, mas isso não vai permanecer. Estamos organizando todos os departamentos para que possa fazer uma boa gestão. Antes não tinha gestão, era aquela coisa de ‘barrigada’, de fazer no improviso. Esse é um processo demorado, você não pega uma instituição do tamanho do Corinthians e em 40 dias vai mudar tudo. É um carro em alta velocidade que precisa trocar o pneu, ajustar motor, a suspensão… É preciso tempo. Não se faz milagre em 40 dias.”