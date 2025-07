Presidente do Atlético de Madrid ‘desconversa’ sobre saída de Rodrigo de Paul

Há alguns dias, a informação ratificada por diferentes veículos da imprensa mundial deu conta de que o próximo clube do argentino Rodrigo de Paul será o Inter Miami. Entretanto, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se posicionou de forma a colocar essa situação em dúvida.

Em entrevista dada para a rádio espanhola RNE, o mandatário do clube de Madri evitou dar certeza sobre o rumo do atleta de 31 anos que está desde 2021 sob as ordens do também argentino Diego Simeone. No clube da Espanha, são 187 compromissos com 14 gols e 25 assistências.