Pedro ganha recado de Adriano Imperador após comemoração pelo Flamengo

Depois de ficar fora da relação de dois jogos, Pedro voltou e decidiu o clássico contra o Fluminense, na noite do último domingo (20), pelo Brasileirão. Após balançar as redes, o atacante tirou a camisa e mostrou a frase “Jesus é o suficiente”. A comemoração ficou bem similar com a de Adriano Imperador em 2010. Diante deste cenário, o ex-jogador e ídolo do clube mandou um recado para Pedro. Em sua conta no Instagram, o Imperador compartilhou uma montagem com as duas comemorações, com a legenda:

"Deus abençoe, irmão", escreveu Adriano. Relembre a comemoração de Adriano Adriano Imperador mostrou a camisa com a simbólica frase no dia 26 de fevereiro de 2010. Na ocasião, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, com gol do atacante, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo, pelo Campeonato Carioca. Após o gol da vitória sobre o Vasco, Adriano Imperador comemorou o gol com os companheiros e tirou a camisa do Flamengo. Por baixo, tinha uma camiseta branca com a frase "Que Deus perdoe essas pessoas ruins". Na época, o centroavante estava envolvido em polêmica com a então noiva Joana Machado, que morava na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. A imprensa, portanto, começou a debater sobre o foco de Adriano Imperador no Flamengo. O atacante, aliás, ainda estava se recuperando fisicamente para estar 100% e ajudar o Flamengo. Por conta dos rumores na imprensa, Adriano utilizou a camisa com a frase emblemática como uma resposta aos jornalistas, que, de acordo com o centroavante, tentavam criar uma crise no clube.