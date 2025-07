Neymar pode quebrar jejum de dois anos contra o Internacional

Neymar está cada vez mais próximo de retomar a sequência e o ritmo que marcaram os melhores momentos de sua carreira. Nesta quarta-feira (23), às 21h30 , diante do Internacional, na Vila Belmiro, o camisa 10 pode atingir uma marca que não alcança há mais de dois anos. Disputar três jogos consecutivos por 90 minutos.

No período de preparação durante a paralisação para Mundial, o camisa 10 evoluiu tanto no aspecto físico quanto técnico. Assim, vai deixando para trás o histórico recente de lesões. Caso atue o jogo inteiro contra o Colorado, Neymar repetirá uma sequência que só conseguiu pela última vez em fevereiro de 2023. Na ocasião, ele ainda defendia o Paris Saint-Germain.

À época, ele foi titular e jogou os 90 minutos diante do Olympique de Marselha (Copa da França), Monaco (Campeonato Francês) e Bayern de Munique (Liga dos Campeões). O quarto jogo seguido seria contra o Lille. Contudo, o atacante sofreu uma lesão grave no tornozelo direito, que o tirou do restante da temporada europeia.

Já no segundo semestre de 2023, após a transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar conseguiu entrar em campo em três jogos consecutivos: dois pela Seleção Brasileira (contra Bolívia e Peru) e um pelo clube (diante do Al-Riyadh). A sequência, no entanto, foi interrompida para que ele acompanhasse o nascimento da filha Mavie.

Por fim, pouco depois, voltou a atuar pelo Brasil diante da Venezuela e se lesionou novamente contra o Uruguai, em Montevidéu, sofrendo a grave lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por quase um ano.