Multicampeão, Enzo Fernández curte férias ao lado de filhos xodós da web

Volante, que venceu a Copa do Mundo com a Argentina e o Mundial do Clubes com o Chelsea, aproveita o período de recesso no México

Enzo e sua família estão hospedados no Family Selection. O meio-campista e a companheira foram flagrados curtindo a água cristalina no local paradisíaco em território asteca com os filhos. Por sinal, Olivia e Benjamin tornaram-se xodós dos seguidores do jogador.

O meio-campista Enzo Fernández é o primeiro e único jogador, até o momento, a vencer tanto a Copa do Mundo de seleções e o novo formato do Mundial de Clubes. Inclusive, o argentino está aproveitando o período de recesso depois de vencer a nova competição em nível mundial. O volante aproveita os dias de descanso ao lado dos filhos Olivia, de cinco anos, e Benjamín, de um ano, além da namorada, Valentina Cervantes, em um resort de luxo em Cancún, no México.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, os filhos do volante destacam-se pelo seu jeito carismático e pela forma de posar para fotos. Benjamin ganhou os holofotes nas redes sociais, principalmente nos perfis do seu pai, pela sua personalidade autêntica. Ele demonstrou uma variedade de poses para registros. No caso, com chupeta e mamadeira, em caminhada na praia, em momento de afeto com o pai e até sentado no sofá com a irmã.

Enzo Fernández curte as férias em família

Um dos principais jogadores da seleção da Argentina também levou seus pais para a estada no México. Raul e Marta foram vistos com o volante a bordo de um luxuoso barco em Cancún. Além disso, há registros em diversas ocasiões em que os avós estiveram responsáveis pelos cuidados dos netos.

Enzo Fernández também compartilhou uma postagem em que visitou vários pontos turísticos da cidade mexicana. Sua amada, a modelo Valentina Cervantes, preferiu montar um álbum de fotos pessoal com seu conjunto, que se adequa ao clima de calor em Cancún. Ela escolheu um chapéu de praia verde, além de um biquíni preto, e não desperdiçou a chance de ostentar a sua invejável forma física nas praias do México. Com isso, também foi alvo de diversos elogios de seus seguidores na internet.