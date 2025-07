Matheus Gonçalves mira sequência após ficar no Flamengo: ‘Agora vai’

“Ele [Filipe Luís] sempre falou que gostava de mim, acreditava bastante. Desde a final do Mundial sub-20 [no ano passado]. Então, agradeço a oportunidade. Fiz um jogo bem seguro, maduro. Retomei minha confiança e fico feliz pelo jogo de hoje. Nunca tive uma sequência aqui no Flamengo, de bastante minutos nos jogos, mas acredito que agora vai. Estou me dedicando para que isso aconteça”, disse o jogador.

Matheus Gonçalves vive um recomeço no Flamengo . Após quase sair para o Cruzeiro, o meia foi acionado pelo técnico Filipe Luís no clássico contra o Fluminense e quer mais oportunidades. O jovem, aliás, passou a jogar no sub-20 devido à falta de espaço no elenco profissional. No entanto, agora, ele espera por novas chances em breve.

Matheus Gonçalves quase foi vestir a camisa do Cruzeiro. Após ver melar a transferência por desacordo entre os clubes na forma de pagamento, o jogador garantiu que tem a cabeça voltada para conseguir conquistar seu espaço no Rubro-Negro.

“O futebol é momento, e o momento hoje é que eu estou 100% focado no Flamengo, 100% focado aqui. Teve, sim, negociação com o Cruzeiro, como todo mundo sabe, mas já passou. O que foi passado para mim é que é para focar aqui. Então estou focado no Flamengo para ter mais minutos e mais chances. E, se Deus quiser, vou conseguir mais chances no segundo semestre”.

Matheus Gonçalves não atuava pelos profissionais do Flamengo desde 21 de maio, quando Filipe Luís escalou uma equipe alternativa diante do Botafogo-PB pela Copa do Brasil.

Atitude egoísta

Matheus Gonçalves também aproveitou o momento para reconhcer um erro. Ele afirma ter tido uma atitude “egoísta” ao comentar uma postagem do Flamengo após o amistoso do sub-20 com o Bayer Leverkusen, na última sexta-feira, na Gávea.