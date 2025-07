Marta ainda deve ser titular da Seleção Brasileira?

Terrabolistas analisam se Rainha ainda tem condições de iniciar os jogos entre as 11 titulares do Brasil; assista ao vídeo

Com Marta como grande estrela, a Seleção Brasileira busca o seu nono título da Copa América Feminna. Contudo, no podcast “Terrabolistas”, nesta segunda-feira (21), os jornalistas levaram um questionamento sobre a titularidade da Rainha nas partidas da competição. Afinal, a camisa está com 39 anos e já não tem o mesmo rendimento dentro de campo. No entanto, ela pode ser importante fora das quatro linhas.

“O que vou falar da Rainha? Não tenho o que falar dela, a maior da história. Desde que comecei a ver o futebol feminino, foi porque eu queria ver a Marta jogar só que hoje dá para ela ser o elemento surpresa, de segundo tempo, da parte de confiança das jogadas e de referência técnica no dia a dia. Além disso, uma referência ética no trabalho. Marta sabe como ser grande no esporte, então, ela estando presente nos treinamentos, evoluindo essas meninas é muito importante. Mas hoje ela pode ser uma carta como foi contra a Bolívia, por exemplo. Talvez em um jogo que a gente esteja ganhando e poder ter um pouco mais de refino. Acho que dentro das 11 hoje, se fosse para competir, contra uma seleção do nosso nível ou como Inglaterra e Espanha, da para Marta ser opção dentro das 11 titulares. Eu acredito que teria uma cautela um poquinho maior. Mas, para mim, ela é genial tem que estar na Seleção até o final da carreira”, destacou Breno.