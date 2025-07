Manchester United anuncia reforço de mais de meio bilhão de reais

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mbeumo, que é jogador da seleção de Camarões, chega do Brentford, que classificou a transferência como a maior da sua história. Pelo clube inglês, ele disputou 242 partidas, marcou 70 gols e deu 51 assistências. Só na temporada 2024/25 da Premier League, foram 20 participações em gols.

“Assim que soube da chance de jogar no Manchester United, não pensei duas vezes. Era o clube dos meus sonhos, o time do qual eu vestia a camisa quando era criança. Minha mentalidade é sempre buscar ser melhor do que ontem. Além disso, sei que tenho força e personalidade para alcançar um novo nível aqui, aprendendo com Ruben Amorim e dividindo o campo com jogadores de classe mundial. ”, disse o atacante ao site oficial do clube.

“Todo mundo me falou sobre o ambiente que está sendo criado aqui e sobre os planos ambiciosos para o futuro. Este é um clube gigante, com um estádio incrível e torcedores apaixonados. Dessa maneira, estamos todos focados em brigar pelos grandes títulos”, completou.