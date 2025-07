Kerolin disputa artilharia da Copa América Feminina

Brasil pode garantir vaga na semifinal da competição nesta terça-feira (22), às 21h, diante do Paraguai

Atual campeã da Copa América, a Seleção Brasileira feminina pode garantir vaga na semifinal. O Brasil enfrenta o Paraguai, nesta terça-feira (22), às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em jogo que vale muito mais do que a classificação. Afinal, a atacante Kerolin disputa a artilharia da competição e ficará frente a frente com a rival paraguaia Claudia Martínez.

A paraguaia Claudia Martínez é a artilheira da Copa América com quatro gols, seguida por Kerolin, com três. A camisa 7 da Seleção fez um hat-trick na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. Assim, entrou na disputa pela artilharia. A atacante brasileira confia na boa fase para ajudar o time a sair com a liderança e esquentar a disputa pelo prêmio individual.