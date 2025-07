Inglaterra x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo no CazéTV (YouTube).

A primeira finalista da Eurocopa Feminina será definida nesta terça-feira (22). Inglaterra e Itália se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Stade de Genève, em Genebra, em jogo único válido pela semifinal do torneio. Quem vencer a partida garante vaga na decisão, enquanto a seleção que perder se despede da competição. Não há disputa pela terceira e quarta colocações.

Como chega a Inglaterra

As inglesas são as atuais campeãs da Eurocopa, porém tiveram muitas dificuldades para buscar a classificação. A Inglaterra perdia por 2 a 0 para a Suécia, mas buscou o empate nos minutos finais da partida e superou as suecas nos pênaltis por 3 a 2.