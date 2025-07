‘Gênios que não se dão bem’, afirma jornal da Espanha sobre Vini e Mbappé

Dupla do Real é citada em contexto que não se encontram no campo e números comprovam tese durante a última temporada

Mbappé era o grande sonho do Real Madrid e o clube concretizou a contratação na última temporada. No entanto, os números mostram que o entrosamento com o craque Vini Jr. não é dos melhores e revelam a dificuldade da dupla para se encontrar em campo.

Na temporada passada, os dois atuaram juntos por 6.240 minutos. O Real Madrid disputou quase 70 jogos, mas acabou eliminado nas quartas de final da Champions League e nas semifinais do Mundial de Clubes. Assim, em 55% das partidas, os atacantes estiveram em campo ao mesmo tempo. Dentro desse recorte, somente 15% dos passes de Vini Jr. foram direcionados para Mbappé. Já o francês devolveu apenas 13% de seus 1.413 passes ao brasileiro.