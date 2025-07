Galvão Bueno faz viagem romântica com esposa para comemorar aniversário

Histórico narrador vai a Gramado com Desirée para celebrar os seus 75 anos, nesta segunda (21) e ganha homenagem / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno escolheu fazer uma viagem romântica com sua esposa Desirée Soares para Gramado, no Rio Grande do Sul. A ida para a cidade na serra gaúcha tem o intuito de celebrar o aniversário de 75 anos do narrador, nesta segunda-feira (21). Durante a estadia, o casal promete aproveitar o inverno com bastante vinho, espumante e a culinária local. Desirée exibiu nas redes sociais alguns registros da viagem. A companheira também publicou um vídeo nas redes sociais em que Galvão Bueno aparece andando à cavalo, também faz um passeio por uma vinícola. Além disso, em ocasiões românticas ao seu lado. Assim, desejou os parabéns ao marido.