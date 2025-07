Fluminense não vence sem Arias pelo Brasileirão desde 2023

Dado traz alerta para o Tricolor das Laranjeiras, que já vem de duas derrotas consecutivas na temporada; uma, já sem o craque / Crédito: Jogada 10

A saída de Jhon Arias ainda reverbera no Fluminense, já que a equipe se despediu de um ídolo cuja importância se via dentro do campo. Assim, um número curioso levantou um ponto negativo para o torcedor tricolor.

Afinal, o Flu não vence uma partida de Brasileirão sem Arias em campo desde 2023. Segundo levantamento do perfil "DataFut" no X, faz desde novembro do citado ano que o Fluminense não sai vitorioso em uma partida do Campeonato Brasileiro sem o colombiano. O jogo em questão foi em 23/11, pela 32ª rodada, em triunfo por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Germán cano foi o autor do gol único do prélio, que marcava o encontro entre os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil daquela temporada.