Flamengo deve finalizar venda de Wesley para Roma nesta semana

Na última sexta-feira, o Flamengo sinalizou positivamente para a oferta de 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas. Agora, deve formalizar a resposta nesta terça-feira e concluir a venda do jogador.

A diretoria do Flamengo conseguiu flexibilizar o prazo para concluir a venda de Wesley para a Roma. A tendência, assim, é que as partes finalizem o acordo na terça (22), com a assinatura da contrato nesta semana. Inicialmente, o clube italiano pedia uma resposta oficial do rubro-negro na noite desta segunda-feira (21).

Desde o início, Wesley sempre escolheu pela Roma, tanto que recusou uma proposta milionária do Zenit, da Rússia. O lateral-direito assinará com a equipe italiana por cinco anos, ou seja até meados de 2030. Todos os detalhes contratuais já estão acertados com o jogador.

O técnico Gian Piero Gasperini quer contar com Wesley o quanto antes. Era ele, inclusive, o comandante da Atalanta, que tentou a contratação do lateral-direito no ano passado. O clube italiano, afinal, ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$130 milhões), mas desistiu do acordo de última hora.

Wesley disputou 134 jogos: 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa (2025) e Carioca (2024 e 2025).

Dessa forma, o Flamengo terá que acelerar a busca por um substituto. Se acertar a saída de Wesley, o elenco ficará apenas com um lateral-direito: Varela. No momento, o clube também sofre com a lateral esquerda, já que Alex Sandro e Ayrton Lucas estão machucados.