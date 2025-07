Festa de Vini Jr tem dress code all black e influencers mostram look

No primeiro dia de comemoração do aniversário do jogador, que teve show de Travis Scott, convidados tinham que vestir roupa preta / Crédito: Jogada 10

Vini Jr comemorou seu aniversário com duas grandes festas em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro. A primeira aconteceu no sábado (19), já a segunda foi neste domingo (20). Influencers estiveram entre a lista de convidados que compareceram no evento. Assim, o jogador definiu dois dress code: para o primeiro dia, os convidados tinham que ir vestido todos de preto. Enquanto na segunda comemoração, eles receberam um abadá e podiam customizar a vontade. Nomes como Giovanna Jacobina, Bruna Aquino, Fernanda Queiroz, entre outras marcaram presença no aniversário.g