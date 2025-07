Ex-Internacional, Alemão vira reforço de clube mexicano

Atacante de 27 anos passou as duas últimas temporadas no futebol europeu

Depois de duas temporadas atuando pelo Real Oviedo, da Espanha, o atacante Alemão retornou para o continente americano. Nesta segunda-feira (21), o jogador de 27 anos de idade, conhecido no Brasil após passagem pelo Internacional, foi confirmado como reforço do Pachuca, do México.

Negociado pelo Inter com o futebol europeu, Alemão chegou ao clube da Espanha com uma importante missão: auxiliar a equipe no processo de retorno à elite local. Na primeira temporada, em 2023/2024, com seus oito gols em 29 compromissos, ele viu o time “bater na trave” ao ser derrotado, nos playoffs de acesso, para o Espanyol.