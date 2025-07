Elenco do Athletico é alvo de protestos após derrota na Série B

Delegação athleticana foi recebida por cerca de 30 torcedores que esperavam o time no aeroporto, além de uma confusão dentro do avião

A delegação do Athletico foi alvo de protestos em seu retorno a Curitiba, na noite do último domingo (20). No retorno do Rio de Janeiro, após a derrota para a Volta Redonda pela Série B, cerca de 30 torcedores aguardavam a chegada do time rubro-negro no Aeroporto Afonso Pena.

Para evitar conflitos, o Athletico não desembarcou pela área comum do terminal e um ônibus buscou os jogadores ainda na pista, para deixar o local em uma saída alternativa. O grupo conseguiu se posicionar do lado de fora, próximo de onde o veículo estava parado. No protesto, os torcedores entoaram cânticos, como: “fora todo mundo, diretoria e elenco vagabundo” e “não é mole, não, tem que ter raça para jogar no Furacão”.