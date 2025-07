Daronco relata ofensa de membro do Corinthians em súmula: ‘Dá o…para eles’

O árbitro Anderson Daronco relatou uma grave ofensa na súmula do clássico paulista. O incidente, ocorrido na derrota do Corinthians para o São Paulo no fim de semana, envolveu um membro da comissão técnica. O treinador de goleiros Marcelo Carpes foi expulso do banco de reservas após proferir xingamentos. A ofensa, inclusive, foi registrada em detalhes no documento oficial da partida.

O episódio de indisciplina aconteceu durante a segunda etapa do jogo. Após Daronco não marcar uma falta a favor do Corinthians, Carpes se indignou e gritou da área técnica. Conforme a súmula, a ofensa proferida foi a seguinte: “vocês são fracos, tudo contra nós, dá o c* para eles também”. Diante da situação, portanto, o árbitro expulsou o profissional imediatamente.