Danilo tem lesão confirmada e é mais um desfalque do Flamengo

O Flamengo terá mais um desfalque para os próximos jogos. Danilo está com uma lesão na posterior da coxa direita. De acordo com o “ge”, a lesão do jogador é de grau 2, que não é uma das mais simples. O fato aconteceu no clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O Flamengo também atualizou a situação de Alex Sandro e Ayrton Lucas. O primeiro tem uma lesão na posterior da coxa esquerda e já foi a campo com a fisioterapia. Enquanto o camisa 6 realiza trabalho interno na academia até a cicatrização da ferida na perna esquerda.

Plata, que deixou o gramado no aquecimento antes do Fla-Flu, está com tendinite no adutor da coxa direita e iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Pulgar retorna do Chile nesta quinta-feira (24) para dar continuidade no tratamento após a cirurgia do quinto metatarso do pé direito. Por fim, o Flamengo afirmou que o atacante Michael ainda está em tratamento por dores no tornozelo esquerdo.

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (23) contra o Bragantino, às 21h30, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.