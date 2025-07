Com mais de 150 imóveis no litoral do país, Neymar pretende criar ‘Caribe Brasileiro’

Jogador acumula investimentos entre Sul e Norte do país; Projeto no Nordeste será entre Pernambuco e Alagoas

Neymar está com um plano especial para seus investimentos. Com mais de 150 imóveis no litoral do Brasil, entre Sul e Norte, o jogador pretende criar uma rota batizada de “Caribe Brasileiro” no Nordeste do país.

De acordo com o “Extra”, o camisa 10 do Santos tem planos para seus investimentos no litoral do Nordeste. A ideia, portanto, é colocar uma bandeirinha fixada com o nome de Neymar por cerca de 2,7 mil quilômetros na costa brasileira.