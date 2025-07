Centroavante com passagens pelo futebol europeu entra na mira do Grêmio

O Grêmio pode voltar à carga pelo atacante Carlos Vinicíus. O brasileiro, de 30 anos, se encaixa no perfil traçado pela comissão técnica. No caso, um atleta de alta estatura (tem 1,90m) e que daria a possibilidade ao técnico Mano Menezes utilizar um esquema com dois centroavantes. No caso, pela condição de atuar ao lado de Braithwaite, sendo a alternativa como referência da equipe e a principal arma para jogadas de bola aérea.

Um outro cenário que pode facilitar um desfecho positivo na negociação é o fato de Carlos Vinicius estar livre no mercado. Isso porque o seu contrato com o Fulham, da Inglaterra, chegou ao fim em junho. A avaliação da diretoria e da comissão técnica, aliás, é que seja necessário repor a saída de Arezo, emprestado ao Peñarol até o fim da temporada. Além de Braithwaite, Mano ainda tem disponíveis o promissor Jardiel e André Henrique, que se tornou o substituto imediato do dinamarquês.