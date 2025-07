Athletico x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

O Furacão chega de uma derrota para o Volta Redonda, de virada, por 3 a 2 e teve que encarar protestos dos seus torcedores no retorno à capital paranaense. O Rubro-Negro ocupa a nona colocação, com 23 pontos. Já a Locomotiva também perdeu, só que dentro de casa, para o Athletic, por 2 a 1, em um jogo com quatro expulsões, e entrou na zona de rebaixamento, com 18 pontos, na 17ª posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Pela terceira rodada seguida, o Furacão pode retornar ao G4 caso faça sua parte e aconteça uma combinação de resultados. Entretanto, o Rubro-Negro perdeu os dois últimos confrontos e desperdiçou a chance de ingressar na zona do acesso. Pressionado, o Athletico deve ter uma mudança no gol para o confronto. Santos assume a meta na vaga de Mycael, que vem sendo cobrado por falhas nos últimos jogos, e fará apenas o seu segundo jogo desde que retornou ao clube. Odair Hellmann não poderá contar com o lateral-esquerdo Lucas Esquível, expulso na derrota para o Voltaço.

Como chega a Ferroviária

Sem vencer há quatro partidas, a Locomotiva quer tentar deixar a zona de rebaixamento com um time que chegará com vários desfalques para o confronto. Expulsos na derrota contra o Athleltic, Zé Mário, Ricardinho, Carlão e Wesley Pomba não viajaram para Curitiba. Outra ausência para Vinícius Bergantin é o zagueiro Maycon, que está com dores musculares na coxa esquerda. Quem deve ganhar uma oportunidade contra o Furacão é o atacante Ronaldo Silva, que fará seu primeiro jogo como titular na Série B. O jogador atuou em 22 partidas na temporada, sendo cinco como titular na Série A2 do Paulistão. Entretanto, ficou marcado por desperdiçar uma das penalidades no duelo decisivo contra o Ituano e agora terá mais uma chance de dar a volta por cima.

ATHLETICO X FERROVIÁRIA-SP

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Data e horário: 22/7/2025 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Kauã Moraes, Belezi, Léo e Léo Derik (Habraão); Felipinho, Raul, Zapelli e Patrick; Mendoza e Alan Kardec. Técnico: Odair Hellmann.

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Alves e Kevin; Netinho, Ian Luccas e Thiago Lopes; Thayllon, Juninho e Ronaldo Silva. Técnico: Vinícius Bergantin.

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)