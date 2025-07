América de Cali x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida entre América de Cali e Bahia, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 21h30.

Como chega o América de Cali

O América de Cali chega para a decisão confiante após ter alcançado seu objetivo no Brasil. A equipe segurou um empate sem gols fora de casa. Portanto, agora tem a vantagem de decidir a vaga diante de sua torcida, no Estádio Pascual Guerrero. O time colombiano sabe que uma vitória simples garante a classificação para as oitavas de final.

Para este jogo, no entanto, a equipe terá mudanças e problemas. O time não poderá contar com José Cavadía, que foi expulso no jogo de ida e cumprirá suspensão. Além dele, a presença do atacante Cristian Barrios é uma dúvida. Ele saiu com dores na última partida e pode ser mais um desfalque importante para a equipe colombiana.

Como chega o Bahia

O Bahia chega à Colômbia sabendo que a missão não será nada fácil. O time de Rogério Ceni não conseguiu furar a defesa adversária em casa. Como resultado, agora precisa de uma vitória fora de seus domínios para avançar no tempo normal. Um novo empate levará a decisão da vaga para os pênaltis.